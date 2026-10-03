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Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов: Даку может помочь «Спартаку», но там всё иначе

Экс-тренер «Рубина» Билялетдинов: Даку может помочь «Спартаку», но там всё иначе
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об адаптации нападающего Мирлинда Даку в «Спартаке».

«Даку привык к другой системе формирования атаки. В «Рубине» был свой набор исполнителей, свои приоритеты и способы доставки мяча в его зону ответственности. В «Спартаке» всё иначе, это требует адаптации, перестройки партнёров и самого Даку. Несомненно, его возможности могут пригодиться «Спартаку», но нужно поймать эту игру и стиль. Необходима адаптация. Думаю, и «Спартак», и Даку это понимают», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Даку перешёл в «Спартак» из «Рубина» в августе 2026 года.

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