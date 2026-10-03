«Барселоне» интересен 16-летний талант из «Палмейраса» с отступными в € 100 млн — Sport.es

«Барселона» следит за 16-летним крайним нападающим «Палмейраса» Эдуарду Консейсау, являющимся «главной надеждой клуба». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые не планируют предпринимать активных действий в отношении бразильского футболиста, пока ему не исполнится 18 лет. При этом «Палмейрас» уже подписал с Консейсау первый профессиональный контракт, в котором установил для него отступные в размере € 100 млн.

В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года.