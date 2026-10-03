«Хотелось бы услышать гимн Лиги чемпионов в Калининграде». Варатынов — о еврокубках

Защитник калининградской «Балтики» Илья Варатынов признался, что мечтает однажды сыграть в Лиге чемпионов в составе своей нынешней команды. Футболист отметил, что возможность выступления на международной арене стала бы отличной мотивацией и проверкой сил.

«Скажем так: чуть‑чуть мотивации это добавляло бы. Хотя мы и сейчас выходим на каждую игру с пониманием, что нужно выигрывать. А так, конечно, Лига чемпионов — это мечта любого пацана. Все всегда смотрели Лигу чемпионов. Себя бы на этом уровне тоже хотелось проверить, посоревноваться с европейскими клубами. Но ничего страшного, что сейчас этого нет. Имеем что имеем