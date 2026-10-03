Николай Ларин выразил надежду, что Матвей Кисляк не перейдёт в клуб из Турции

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выразил надежду на то, что полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк не перейдёт в турецкий клуб. Ранее сообщалось об интересе «Бешикташа» к футболисту красно-синих.

«Очень рад, что в своё время Матвей попал к Диме Игдисамову, что ему стали доверять в ЦСКА — при Владимире Федотове он дебютировал, а при Марко Николиче раскрылся. Рад, что своей игрой он доказал, что, несмотря на свой возраст, он зрелый мастер. Кисляк один из главных претендентов на то, чтобы следующим уехать в какой-то большой клуб. Надеюсь, не в турецкий», — приводит слова Ларина «РИА Новости Спорт».