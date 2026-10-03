«Нужно уметь контролировать свои выходки». Журналист Санчес — о поведении Мбаппе

Журналист Хосе Луис Санчес в эфире программы El Chiringuito de Jugones высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, который после полученной травмы левого колена был замечен в компании своей девушки в парижском клубе, что вызвало недовольство у болельщиков «Королевского клуба».

«Думаю, нужно уметь контролировать свои выходки и подобные деликатные моменты. Это не формирует правильный имидж ни для сборной Франции, ни для «Реала», — сказал Санчес на программе.

Мбаппе получил травму во время матча с Турцией (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги наций. Нападающий забил гол,