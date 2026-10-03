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Эндрик может покинуть «Реал» ради перехода в итальянскую «Рому» — Corriere dello Sport

Эндрик может покинуть «Реал» ради перехода в итальянскую «Рому» — Corriere dello Sport
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Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может сменить клубную прописку в ближайшее зимнее трансферное окно. По информации Corriere dello Sport, итальянская «Рома» всерьёз заинтересована в аренде 20-летнего футболиста и сделала его приоритетной целью на январь.

Сообщается, что спортивный директор римлян Д'Амико уже добился определённого прогресса в переговорах. Сам Эндрик и его отец выступают за переезд в столицу Италии, где форвард сможет воссоединиться со своим соотечественником Уэсли.

Главной причиной возможного ухода называется нехватка игровой практики: в текущем сезоне Ла Лиги бразилец провёл на поле лишь четыре минуты. Руководство