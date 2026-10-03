Бенатиа: возможно ли, что Жезуш использовал Роналду ради работы в сборной Португалии?

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа высказался о ситуации с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, самовольно покинувшим национальную команду после предполагаемого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Ранее Роналду и Жезуш работали в «Аль-Насре».

«Очень огорчает эта ситуация, потому что я знаю, он очень дорожит этой сборной и страной. Криштиану чувствует, что способен дать команде многое. Но возникает вопрос о его физическом состоянии, ведь у него уже не ноги 20-летнего…