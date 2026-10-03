«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кулушевски, который не играет с 2025-го — источник

«Тоттенхэм Хотспур» хочет продлить контракт с полузащитником Деяном Кулушевски. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, лондонский клуб готов обсудить с Кулушевски продление сотрудничества, если он сможет восстановиться и вернуть игровую форму. Срок действия нынешнего трудового договора шведа с лилейно-белыми рассчитан до лета 2028 года. Кулушевски не играет за лондонский клуб с мая 2025 года из-за травмы колена, однако уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Деян Кулушевски перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в январе 2022 года в рамках аренды из «Ювентуса», а в июле 2023-го он подписал со «шпорами» полноценный контракт.