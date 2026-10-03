15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кулушевски, который не играет с 2025-го — источник

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Кулушевски, который не играет с 2025-го — источник
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» хочет продлить контракт с полузащитником Деяном Кулушевски. Об этом сообщает Football Insider.

По данным источника, лондонский клуб готов обсудить с Кулушевски продление сотрудничества, если он сможет восстановиться и вернуть игровую форму. Срок действия нынешнего трудового договора шведа с лилейно-белыми рассчитан до лета 2028 года. Кулушевски не играет за лондонский клуб с мая 2025 года из-за травмы колена, однако уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Деян Кулушевски перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в январе 2022 года в рамках аренды из «Ювентуса», а в июле 2023-го он подписал со «шпорами» полноценный контракт.

Материалы по теме
«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут поспорить за 20-летнего хавбека «Байера» — TEAMtalk