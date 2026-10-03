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Агкацев: думаю, Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026

Агкацев: думаю, Россия точно вышла бы из группы на ЧМ-2026
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Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением, как российская национальная команда могла бы выступить на минувшем чемпионате мира 2026 года.

«Если брать этот сбор, у нас сейчас самый оптимальный состав. Практически все в сборе. Думаю, мы бы точно вышли из группы», – приводит слова Агкацева Metaratings.

Мировое первенство 2026 года проходило с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В соревновании приняли участие 48 сборных. Победителем турнира стала испанская национальная команда, которая в финале обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Ферран Торрес.

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Агкацев