«Еврокубковые вечера — особенные». Барбер — о Лиге конференций

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился ожиданиями от предстоящего выступления английской команды на групповом этапе Лиги конференций УЕФА. Функционер отметил важность возвращения клуба в международные турниры во второй раз за всю его 125-летнюю историю.

«Думаю, возвращение в Европу — это всегда фантастика для нас. Это лишь второй раз за 125 лет. Мы с нетерпением ждём трёх выездных матчей, и, конечно, нас ждут три большие домашние игры. Еврокубковые вечера на «Амексе» — довольно особенные. Мы провели отличную кампанию в Лиге Европы и очень ждём начала этой», — приводит слова Барбера телеканал Sky Sports.