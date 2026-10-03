«За кулисами что-то явно происходит». Экс-скаут «Астон Виллы» — о положении Гарначо

Бывший главный скаут «Астон Виллы» Брайан Кинг признался, что не стал бы подписывать полузащитника Алехандро Гарначо. Аргентинец пополнил состав «вилланов» в июле на правах аренды из «Челси».

«Я бы его не подписал. Не привёл бы Гарначо в футбольный клуб. Достаточно посмотреть, какое у него было отношение к делу в «Манчестер Юнайтед» и в «Челси». Он начал очень ярко, хотя в «Вилле» он ещё даже не показал себя с лучшей стороны. С Харви Эллиоттом была немного другая ситуация — это ещё один игрок, которого я не рассматривал в качестве новичка «Виллы». И уж точно я не вижу Гарначо в качестве футболиста этой команды.

Когда команда играет так безразлично, как «Вилла», а Гарначо до сих пор не попадает в основной состав, на мой взгляд, за кулисами что-то явно происходит. Когда он подписывал конт