Тренер «Милана» Аморим ответил, как относится к паузе на матчи сборных

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим ответил, как относится к увеличению паузы на матчи национальных команд.

«Порой мы играем действительно хорошо, но нам ещё предстоит много работы. Увеличение паузы на игры сборных? Это не повод для беспокойства, потому что мы должны адаптироваться к тому, что происходит в нашем мире, мало что можем сделать. Между двумя и тремя неделями нет большой разницы.

У нас есть время поработать с теми игроками, которым это необходимо, посмотреть на других футболистов, которые могут нам помочь в будущем. Если и есть какие-то реальные опасения, то они связаны не с трёхнедельным перерывом, а скорее с количеством встреч, которые нам предстоит сыграть в дальнейшем. Это меня беспокоит больше всего, наряду с интенсивностью, которую нам придётся поддерживать», — приводит слова Аморима Sky Sport Italia.