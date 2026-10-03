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Тренер «Милана» Аморим: очень рад, что в нашей команде есть Модрич

Тренер «Милана» Аморим: очень рад, что в нашей команде есть Модрич
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Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о значимости 41-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича для команды.

«Стараюсь использовать талант Луки наилучшим образом на благо команды. Он играет за сборную Хорватии в одних матчах, а в других отдыхает, потому что игроку такого возраста невозможно выступать с такой интенсивностью каждый раз. В клубе будет то же самое. Должны действовать разумно. Единственное, что могу сказать, это то, что Лука тренируется с желанием и энтузиазмом, которые радуют всех. Он любит футбол, он любит оставаться на поле, и это для всех нас очень важно. Очень рад, что в нашей команде есть Модрич», — приводит слова Аморима Sky Sport Italia.

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