Моуринью предстоит сделать важный выбор между Трентом и Думфрисом — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью во время текущей международной паузы уделяет особое внимание физической форме и игровым кондициям своих крайних защитников — Трента Александер-Арнольда и Дензела Думфриса. Об этом сообщает испанское издание MARCA.

По информации источника, португальский специалист позитивно оценивает сложившуюся кадровую ситуацию на правом фланге обороны. Моуринью считает текущую конкуренцию за позицию крайне полезной для развития команды и по