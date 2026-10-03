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Рафинья второй раз подряд признан игроком месяца Ла Лиги, он опередил Мбаппе

Рафинья второй раз подряд признан игроком месяца Ла Лиги, он опередил Мбаппе
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Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре. Ранее бразилец также признавался игроком турнира по итогам августа. Об этом информирует пресс-служба Ла Лиги на официальном сайте.

В минувшем месяце Рафинья принял участие в четырёх встречах Ла Лиги, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Нападающий забил в ворота «Валенсии» и оформил по хет-трику в матчах с «Расингом» и «Севильей».

В голосовании Рафинья опередил Килиан