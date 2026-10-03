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Мастантуоно намерен вернуться в «Реал» после аренды в «Фиорентине» — Diario AS

Мастантуоно намерен вернуться в «Реал» после аренды в «Фиорентине» — Diario AS
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Футболист Франко Мастантуоно, защищающий цвета итальянской «Фиорентины» на правах арендного соглашения, планирует вернуться в мадридский «Реал» в следующем сезоне. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

По информации журналистов источника, руководство испанского клуба сохраняет к игроку полное доверие. Кроме того, отдельно подчёркивается, что обе стороны единогласно сходятся во мнении: текущая аренда футболиста в итальянском первенстве является полезным и необходимым этапом для его дальнейшего профессионального развития.

В текущем сезоне Мастантуоно забил три гола в пяти матчах за «Фиорентину».

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