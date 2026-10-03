«Локомотив» обыграл «Оренбург» в товарищеском матче в Баковке

Московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в контрольной встрече. Товарищеский матч прошёл на базе столичного клуба в Баковке и завершился со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

Авторами забитых мячей в составе победителей стали Николай Комличенко и Владислав Голубев.

На данный момент московский «Локомотив» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Альфа Банк Российской Премьер-Лиги с семью очками. «Оренбург» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

В 10-м туре Альфа Банк Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встретится с «Факелом» на выезде. «Оренбург» примет на своём поле махачкалинское «Динамо».