Тренер «Милана» Аморим: Рамуш доказывает свою ценность для команды

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим оценил пользу португальского нападающего Гонсалу Рамуша для команды.

«Если внимательно следить за каждым матчем, можно увидеть, что у Гонсалу возникают опасные моменты. За сборную он также выступает убедительно: его последний гол в ворота Дании решил исход матча. Он доказывает свою ценность для команды. Моя главная задача — создавать больше голевых моментов для всех моих игроков: для Пулишича, для Камарды, для Сиссе. Это командная работа», — приводит слова Аморима Sky Sport Italia.

В шести матчах нынешнего клубного сезона Гонсалу Рамуш забил один гол и отдал одну голевую передачу.