«Барселона» ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде Бальде зимой — TEAMtalk

«Барселона» готова отпустить левого защитника Алекса Бальде в аренду зимой. «Манчестер Юнайтед» является клубом, с которым сине-гранатовые уже ведут переговоры о возможном переходе 22-летнего игрока. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Барселона» рассматривает вариант с покупкой ещё одного левого защитника зимой, что способно усугубить положение Бальде в команде. Несмотря на нынешний спад формы игрока, в «Манчестер Юнайтед» считают, что у испанца большой потенциал.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.