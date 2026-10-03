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«Милан» и «Галатасарай» внимательно следят за ситуацией вокруг Браима Диаса — Конур

«Милан» и «Галатасарай» внимательно следят за ситуацией вокруг Браима Диаса — Конур
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Итальянский «Милан» и турецкий «Галатасарай» внимательно следят за развитием ситуации вокруг полузащитника мадридского «Реала» Браима Диаса. Об этом сообщает спортивный журналист Экрем Конур.

По информации инсайдера, интерес со стороны европейских клубов к атакующему полузащитнику обусловлен текущим положением дел с его контрактом. Действующее трудовое соглашение Браима Диаса с мадридским клубом рассчитано до июня 2027 года, и на данный момент оно пока не продлено. Подобная пауза в переговорном процессе позволяет другим командам оценивать вероятность и целесообразность потенциального трансфера футболиста.

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