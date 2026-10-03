«Арсенал» и «Тоттенхэм» лидируют в борьбе за нападающего сборной Норвегии — Fussball

«Арсенал» и «Тоттенхэм» являются лидерами в борьбе за крайнего нападающего сборной Норвегии и «РБ Лейпциг» Антонио Нусу. Об этом сообщает Fussball.

По информации источника, «канониры» готовятся сделать предложение о покупке 21-летнего вингера в размере около € 40 млн. Немецкий клуб не стремится продать Нусу и оценивает его трансфер в € 60-65 млн. Сам нападающий чувствует себя счастливым в «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне Нуса принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

За сборную Норвегии Нуса сыграл 33 матча, в которых забил девять голов.