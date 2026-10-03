«Рубин» переиграл «Балтику» в контрольном матче

Завершён контрольный матч, в котором играли казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала команда из Казани. Встреча состоялась на тренировочной базе казанского клуба.

Единственный гол в этой игре забил Назми Грипши на 28-й минуте.

На данный момент «Рубин» с 12 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, в активе команды две победы, шесть ничьих и одно поражение. «Балтика» с 11 очками находится на восьмом месте, у команды три победы, две ничьи и четыре поражения.

В 10-м туре РПЛ «Рубин» 11 октября примет московское «Динамо», «Балтика» в тот же день на выезде встретится с «Ахматом».