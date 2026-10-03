Возинья согласен, что не совсем справедливо номинирован на приз лучшему вратарю сезона

Вратарь сборной Кабо-Верде и «Коло-Коло» Возинья высказался о попадании в число номинантов на приз лучшему голкиперу сезона по версии France Football. Награду вручат 26 октября на церемонии «Золотого мяча».

«Многие скажут, что это несправедливо, и в каком-то смысле я чувствую то же самое. Я подумал, что это шутка, когда услышал новость. Говорю так, потому что испытываю огромное уважение ко всем этим великим вратарям, играющим в лучших лигах и за лучшие команды мира.

Я воспринимаю номинацию прежде всего как ещё одну награду для всей сборной Кабо-Верде. На текущем этапе моей карьеры и жизни это подарок вселенной. Так что спа