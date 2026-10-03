«Ставит команду на первое место». Анчелотти — об отношении к Винисиусу

Главный тренер «Лилля» Давиде Анчелотти оценил командный дух бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. Специалист объяснил, почему футболист пользуется большим уважением внутри коллектива.

«Вини всегда был человеком, который ставит команду на первое место. Именно поэтому партнёры так любят Винисиуса», — приводит слова Давиде Анчелотти Madrid Zone.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор сыграл за «Реал Мадрид» восемь официальных матчей, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами. Выступая за сборную Бразилии, нападающий недавно реализовал пенальти в победной товарищеской игре с Австралией.