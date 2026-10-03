Глава судейского комитета Турции задержан по делу о фальсификации документов — L'Équipe

Президент центрального судейского комитета Турецкой футбольной федерации Ферхат Гюндогду был взят под стражу в Стамбуле вместе с четырьмя другими фигурантами дела. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Сообщается, что задержанные подозреваются в незаконном манипулировании процессами управления судейским составом. Официальным лицам уже предъявлены обвинения в фальсификации официальных документов, злоупотреблении доверием, а также в незаконном получении персональных данных. Внимание следствия сосредоточено на системе рейтингов арбитров, процедурах их назначения на матчи. В рамках текущего расследования правоохранительные органы провели обыски в специальной комнате VAR, расположенной в стамбульской штаб-квартире национальной федерации футбола.