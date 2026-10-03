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«Барселона» может бесплатно подписать защитника «Фиорентины» — GdS

«Барселона» может бесплатно подписать защитника «Фиорентины» — GdS
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«Барселона» следит за ситуацией с правым защитником Додо, чей контракт с «Фиорентиной» заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» и «Милан» могут потенциально составить конкуренцию сине-гранатовым в борьбе за 27-летнего футболиста.

Бразильский защитник выступает в составе «фиалок» с лета 2022 года. За этот период Додо принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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