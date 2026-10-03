Полузащитник «Реала» Тчуамени открыл детский дом в камерунском городе Манжо

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени принял участие в благотворительной инициативе на своей исторической родине в Камеруне. Об этом сообщает камерунское издание L'Équipe 237.

Футболист официально открыл новый детский дом, расположенный в камерунском городе Манжо. Торжественная презентация возведённого социального объекта состоялась при непосредственном участии игрока.

Отмечается, что это не первый проект французского полузащитника, направленный на поддержку данного учреждения. Ранее, в декабре 2024 года, Тчуамени уже выделял личные финансовые средства на развитие местной инфраструктуры. Тогда футболист полностью профинансировал строительство нового мини-спортивного комплекса, предназначенного специально для воспитанников этого же благотворительного учреждения.