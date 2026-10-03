«Реал» готов давить на УЕФА с целью ускорить изучение дела Негрейры — OK Diario

Мадридский «Реал» просит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять решение по делу о связи «Барселоны» и бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры как можно скорее. Это связано с тем, что ранее «сливочные» передали организации объёмный отчёт по указанному делу. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на OK Diario.

По информации источника, «Реал» полон решимости довести дело до конца и намерен оказывать давление до тех пор, пока оно не будет урегулировано. В свою очередь, УЕФА уже призвал «Королевский клуб» сохранять спокойствие и терпение в этом вопросе.

1 октября «Реал» официально подтвердил о передаче документов по делу Негрейры в УЕФА.

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