Кристанте пропустит матчи с «Реалом» и «Комо» из-за травмы — La Gazzetta dello Sport

Итальянская «Рома» будет вынуждена обойтись без своего полузащитника Брайана Кристанте в ближайших официальных поединках. По информации спортивного издания La Gazzetta dello Sport, футболист гарантированно пропустит выездной матч национального первенства с «Комо», а также рискует не принять участия в предстоящей игре Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Сообщается, что главной причиной отсутствия игрока стало диагностированное воспаление правого колена. Ситуация усугубляется тем, что ещё во время недавней международной паузы на матчи национальных команд футболист испытывал ощутимые боли в области поясницы.