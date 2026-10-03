Нико Ковач близок к продлению контракта с дортмундской «Боруссией» — Bild

Руководство дортмундской «Боруссии» продлит контракт с главным тренером команды Нико Ковачем. Об этом сообщает Bild.

Срок действия нынешнего трудового договора хорватского специалиста с дортмундцами рассчитан до лета 2027 года. По данным источника, речь идёт о продлении соглашения до лета 2029-го. Отмечается, что стороны уже согласовали пролонгацию, им остаётся лишь подписать необходимые документы. Ковач возглавляет «Боруссию» с января 2025 года.

На данный момент дортмундская «Боруссия» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. В 5-м туре чемпионата Германии дортмундцы 9 октября примут «Вердер».