Лондонский «Арсенал» стал серьёзным претендентом на подписание 15-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джастина Эйодамена, которого сравнивают с экс-футболистом «шмелей» Джудом Беллингемом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент «Барселона» лидирует в гонке за приобретение итальянского футболиста. «Милан» и «Ювентус» также проявляют интерес к Эйодамену. Однако «Боруссия» намерена сохранить полузащитника в команде.

Напомним, Джуд Беллингем играл за «шмелей» с 2020 по 2023 год, когда перешёл в мадридский «Реал». С лета 2025 года за «Боруссию» выступает Джоб Беллингем.