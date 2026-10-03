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«Я поставил себе цель играть ещё два года». Витсель — о переходе в «Ниццу»

«Я поставил себе цель играть ещё два года». Витсель — о переходе в «Ниццу»
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Бельгийский футболист Аксель Витсель, пополнивший состав французской «Ниццы» в статусе свободного агента в текущее межсезонье, подробно объяснил мотивы своего переезда во Францию. 37-летний игрок провёл в минувшем сезоне 32 матча в Ла Лиге за «Жирону».

По словам полузащитника, ключевую роль в его трансфере сыграл телефонный разговор со спортивным директором «Ниццы» Роджером Рикортом.

«Поддержка молодых игроков, наставничество над ними — вот первые слова, которыми он убедил меня прийти. Мне это понравилось. Участие в передаче знаний — это роль, которая мне по душе», — приводит слова футболиста L'Équipe.

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