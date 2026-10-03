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«Желаем счастливого события». Пепе покинул сборную по семейным обстоятельствам

«Желаем счастливого события». Пепе покинул сборную по семейным обстоятельствам
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Нападающий Николя Пепе досрочно покинул тренировочный лагерь национальной сборной Кот-д'Ивуара. По информации издания Footmercato, футболист получил официальное разрешение от руководства национальной команды вернуться домой по семейным обстоятельствам.

Сообщается, что причиной отъезда ивуарийского форварда стало радостное событие в его семье. Игрок получил возможность временно покинуть расположение сборной и присоединиться к своим близким, чтобы отпраздновать это событие.

«Федерация футбола Кот-д'Ивуара выражает свои наилучшие пожелания Николя Пепе и его жене и желает им счастливого события», — говорится в официальном заявлении местной федерации футбола.

Напомним, в предстоящую субботу национальная сборная Кот-д'Ивуара проведёт свой следующий матч. В 20:00 ивуарийские футболисты встретятся на поле с национальной командой Ка