«Челси» и «Арсеналу» интересен Матанович, «Фрайбург» оценивает его в € 59 млн — CO

«Челси» и «Арсенал» присоединились к «Манчестер Юнайтед» в интересе к нападающему сборной Хорватии и «Фрайбурга» Игору Матановичу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 23-летнего форварда в £ 50 млн (€ 59 млн) и не будет препятствовать его уходу. Подчёркивается, что «Арсенал» видит в Матановиче альтернативу для Кая Хаверца, поскольку у этих двух игроков много общих качеств.

В нынешнем сезоне Матанович принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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