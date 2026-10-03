«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче

Основной состав московского «Спартака» провёл контрольный поединок со второй командой («Спартак-2»). Товарищеская встреча состоялась на территории клубной тренировочной базы красно-белых, расположенной в Тушине.

По итогам прошедшего противостояния победу с итоговым счётом 2:1 одержали футболисты главной команды. Авторами забитых мячей у победителей стали игроки основного состава Виктор Парада и Игорь Дмитриев, сумевшие реализовать свои моменты у ворот соперника.

«Поддерживаем игровой тонус во время международной паузы и продолжаем подготовку к возвращению чемпионата», — сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.