Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 5-11 октября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 5 по 11 октября (время московское).

5 октября, понедельник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Италия — Турция.

Лига наций УЕФА, Италия — Турция. 6 октября, вторник, 19:30 — баскетбол: Еврокубок, «Цедевита-Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим.

Еврокубок, «Цедевита-Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим. 6 октября, вторник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Англия — Чехия.

Лига наций УЕФА, Англия — Чехия. 7 октября, среда, 21:45 — баскетбол: Евролига, «Париж» — АСВЕЛ.

Евролига, «Париж» — АСВЕЛ. 8 октября, четверг, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан.

Евролига, «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан. 8 октября, четверг, 21:30 — баскетбол: Евролига, «Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив.

Евролига, «Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив. 9 октября, пятница, 21:00 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Дирия».

саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Дирия». 10 октября, суббота, 16:30 — футбол: мультикаст матчей 5-го тура Бундеслиги.

мультикаст матчей 5-го тура Бундеслиги. 10 октября, суббота 21:45 — футбол: Лига 1, «Монако» — «Тулуза».

Лига 1, «Монако» — «Тулуза». 11 октября, воскресенье, 16:00 — футбол: Лига 1, «Ницца» — «Страсбург».

Лига 1, «Ницца» — «Страсбург». 11 октября, воскресенье, 18:30 — футбол: Бундеслига, «Фрайбург» — «Шальке-04».

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