Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 5-11 октября
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 5 по 11 октября (время московское).
- 5 октября, понедельник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Италия — Турция.
- 6 октября, вторник, 19:30 — баскетбол: Еврокубок, «Цедевита-Олимпия» — «Хапоэль» Иерусалим.
- 6 октября, вторник, 21:45 — футбол: Лига наций УЕФА, Англия — Чехия.
- 7 октября, среда, 21:45 — баскетбол: Евролига, «Париж» — АСВЕЛ.
- 8 октября, четверг, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан.
- 8 октября, четверг, 21:30 — баскетбол: Евролига, «Валенсия» — «Хапоэль» Тель-Авив.
- 9 октября, пятница, 21:00 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Дирия».
- 10 октября, суббота, 16:30 — футбол: мультикаст матчей 5-го тура Бундеслиги.
- 10 октября, суббота 21:45 — футбол: Лига 1, «Монако» — «Тулуза».
- 11 октября, воскресенье, 16:00 — футбол: Лига 1, «Ницца» — «Страсбург».
- 11 октября, воскресенье, 18:30 — футбол: Бундеслига, «Фрайбург» — «Шальке-04».
Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.