Гендиректор «Ромы» Галантик: новый стадион позволит нам совершить экономический скачок

Генеральный директор «Ромы» Джон Галантик дал комментарий о планах клуба относительно строительства нового стадиона.

«Новый стадион позволит нам совершить значительный экономический скачок за четыре года. «Олимпико» полон воспоминаний, но он точно не был спроектирован для футбола. Мы представляем себе, что на новой арене трибуны будут более компактными. Это четвёртая попытка построить новый стадион в Риме, и мы добились успеха благодаря значительным инвестициям. Это также важно для страны: инвестиции в размере € 1,3 млрд не были такими большими в контексте всего послевоенного периода», — приводит слова Галантика сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.