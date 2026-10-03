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«ПСЖ» заплатил «Браге» € 3,3 млн за приоритетное право выкупа Доржелеса — A Bola

«ПСЖ» заплатил «Браге» € 3,3 млн за приоритетное право выкупа Доржелеса — A Bola
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«ПСЖ» заплатил € 3,3 млн португальской «Браге» за обеспечение права первоочередного приобретения 22-летнего ивуарийского полузащитника Марио Доржелеса. Об этом сообщает португальское спортивное издание A Bola.

Согласно информации источника, осуществлённая финансовая выплата позволит парижскому гранду получить приоритетный статус в случае любого потенциального перехода футболиста в будущем. Предполагается, что в рамках действующей договорённости португальская сторона будет обязана незамедлительно уведомлять руководство «ПСЖ» о любых входящих предложениях и официальных трансферных запросах по хавбеку со стороны других команд.

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