«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Брюгге» Трезольди — Sport.es

«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Брюгге» Николо Трезольди. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые рассматривали вариант с подписанием 22-летнего форварда минувшим летом после ухода из клуба Роберта Левандовского и Феррана Торреса, однако остановились на кандидатуре Габриэла Жезуса. Но «Барселона» продолжает наблюдать за немецким футболистом и считает, что он подходит философии команды.

В нынешнем сезоне Трезольди принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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