15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Брюгге» Трезольди — Sport.es

«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Брюгге» Трезольди — Sport.es
Комментарии

«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Брюгге» Николо Трезольди. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые рассматривали вариант с подписанием 22-летнего форварда минувшим летом после ухода из клуба Роберта Левандовского и Феррана Торреса, однако остановились на кандидатуре Габриэла Жезуса. Но «Барселона» продолжает наблюдать за немецким футболистом и считает, что он подходит философии команды.

В нынешнем сезоне Трезольди принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«Барселона» может бесплатно подписать защитника «Фиорентины» — GdS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: