15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уже легенда». Карседо назвал футболиста, который объяснил ему, что такое «Спартак»

«Уже легенда». Карседо назвал футболиста, который объяснил ему, что такое «Спартак»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о капитане красно-белых Романе Зобнине. Наставник назвал футболиста тем, кто объяснил ему, что такое «Спартак».

«Для меня Роман уже легенда. Он олицетворяет всё то, что значит «Спартак». Поверьте, этот человек любит футбол и красно-белые цвета. Именно Зобнин объяснил мне, что такое «Спартак». Конечно, я что-то знал. Но его слова помогли по-настоящему проникнуться. Надеюсь, мы добьёмся успеха в этом сезоне в том числе благодаря Роману», — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за красно-белых 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Видео
Карседо спел с болельщиками «Спартака» песню МакSим «Знаешь ли ты»