«Уже легенда». Карседо назвал футболиста, который объяснил ему, что такое «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о капитане красно-белых Романе Зобнине. Наставник назвал футболиста тем, кто объяснил ему, что такое «Спартак».

«Для меня Роман уже легенда. Он олицетворяет всё то, что значит «Спартак». Поверьте, этот человек любит футбол и красно-белые цвета. Именно Зобнин объяснил мне, что такое «Спартак». Конечно, я что-то знал. Но его слова помогли по-настоящему проникнуться. Надеюсь, мы добьёмся успеха в этом сезоне в том числе благодаря Роману», — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за красно-белых 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.