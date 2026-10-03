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Жезуш согласился на примирительную встречу с Роналду — A Bola

Жезуш согласился на примирительную встречу с Роналду — A Bola
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш дал согласие на проведение экстренного совещания для примирения с форвардом Криштиану Роналду, которое было предложено Португальской футбольной федерацией, сообщает A Bola.

Сообщается, что таким шагом Жезуш хочет снять давление с тренерского штаба и игроков национальной команды, оказываемое общественным мнением. При этом сам Роналду согласия на проведение встречи ещё не дал. Португальская футбольная федерация поддерживает постоянный контакт с окружением игрока.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (3:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду в матче с датчанами. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде.

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