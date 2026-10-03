Доннарумма назвал своего экс-одноклубника главным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма, с лета прошлого года выступающий за «Манчестер Сити», назвал футболиста парижан, который, по его мнению, является главным претендентом на завоевание «Золотого мяча» — 2026. Победитель будет объявлен на специальной церемонии 26 октября.

«Что касается «Золотого мяча», то у меня есть свой фаворит — это Дембеле», — сказал Доннарумма в эфире L'Équipe.

Всего на главную индивидуальную награду в футболе претендуют 30 человек, из которых 10 — игроки «ПСЖ». Помимо Дембеле, от парижской команды в число номинантов попали Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш, Вильям Пачо, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Витинья, Ферран Торрес, Хвича Кварацхелия.