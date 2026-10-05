Франция — Бельгия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 5 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А), в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. В качестве главного арбитра встречи выступит Ник Уолш из Шотландии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.
Права на трансляцию матча Лиги наций Франция — Бельгия в России принадлежат Okko.