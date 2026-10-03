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Матвей Сафонов отсутствует в заявке сборной России на товарищеский матч с Намибией

Матвей Сафонов отсутствует в заявке сборной России на товарищеский матч с Намибией
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Российский голкипер Матвей Сафонов отсутствует в заявке сборной России на товарищеский матч с Намибией, который состоится сегодня, 3 октября. В стартовом составе выйдет Станислав Агкацев. Вратари Антон Митрюшкин и Александр Максименко остались в запасе. Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00. В прямом эфире игру покажут Okko и Первый канал. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия