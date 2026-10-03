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Россия — Намибия: Лечи Садулаев открыл счёт в матче на 37-й минуте, в товарищеском матче 3 октября 2026

Россия — Намибия: Лечи Садулаев открыл счёт в матче на 37-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Намибии. Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу российской команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Намибия
1:0 Садулаев – 37'     2:0 Пруцев – 54'     3:0 Тюкавин – 65'     4:0 Глушенков – 84'     5:0 Петров – 87'     6:0 Ндисиро – 90+2'    

На 37-й минуте счёт открыл нападающий Лечи Садулаев.

29 сентября сборная России встречалась с Ираном в Казани и одержала победу со счётом 2:0. 6 октября подопечные Вал