Россия — Намибия: Лечи Садулаев открыл счёт в матче на 37-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными России и Намибии. Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Абдурашид Худойберганов из Узбекистана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу российской команды.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий Лечи Садулаев.

29 сентября сборная России встречалась с Ираном в Казани и одержала победу со счётом 2:0. 6 октября подопечные Вал