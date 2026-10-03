«Я жадный ублюдок — я не прочь получить свою медаль». Пол Скоулз — о скандале вокруг «МС»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что рассчитывает получить чемпионскую медаль, если «Манчестер Сити» лишат титулов английской Премьер‑лиги, завоёванных в период расследуемых финансовых нарушений.

«Постоянно слышу, как бывшие одноклубники рассуждают: мол, трофеи надо отобрать, но сами при этом не горят желанием получать медали… Да ладно, пусть будет как будет. Я жадный ублюдок — я не прочь получить свою медаль», — написал Скоулз в социальной сети.

Ранее независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил АПЛ. При этом окончательное наказание для клуба пока не назначено.

Пол Скоулз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1994 по 2013 год.