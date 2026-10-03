Тренер Норвегии высказался о финансовых нарушениях «Ман Сити», упомянув Холанда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о ситуации с нарушением «Манчестер Сити» финансовых правил английской Премьер‑лиги, упомянув форварда национальной команды Эрлинга Холанда.

«Это судебное дело, которое находится на рассмотрении в суде, и, чтобы говорить о нём, мне пришлось бы очень тщательно его изучить, но у меня не было на это времени. У меня нет глубоких знаний по этому вопросу, и я прокомментирую его только после того, как получу необходимую информацию. Никто не виновен, пока его вина не доказана. Я говорил с Холандом об этом, но это не имеет отношения к национальной сборной», — приводит слова Сольбаккена Record.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.