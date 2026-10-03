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Индия — Бразилия, результат матча 3 октября 2026, счет 0:4, товарищеский матч

Сборная Бразилии разгромила Индию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Индии и Бразилии. Игра прошла на стадионе «Вивекананда Юба Бхарати Криранган» (Калькутта, Индия). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Индия
Окончен
0 : 4
Бразилия
0:1 Эстевао – 28'     0:2 Абреу – 42'     0:3 Лино – 58'     0:4 Лино – 90+5'    

Первый мяч в матче забил нападающий сборной Бразилии Эстевао на 28-й минуте. На 48-й минуте форвард Педро Абреу удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте полузащитник бразил