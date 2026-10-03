Сборная Бразилии разгромила Индию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Индии и Бразилии. Игра прошла на стадионе «Вивекананда Юба Бхарати Криранган» (Калькутта, Индия). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий сборной Бразилии Эстевао на 28-й минуте. На 48-й минуте форвард Педро Абреу удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте полузащитник бразил