«Краснодар» разгромил «Ростов» в товарищеском матче, Кордоба отметился голом

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин на пятой минуте. Форвард Жоау Батчи удвоил преимущество гостей на 41-й минуте. На 48-й минуте нападающий Джон Кордоба установил окончательный счёт — 3:0.

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.