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Фабиан Руис покинул лагерь сборной Испании из‑за рождения ребёнка — Mundo Deportivo

Фабиан Руис покинул лагерь сборной Испании из‑за рождения ребёнка — Mundo Deportivo
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис покинул тренировочный лагерь национальной команды в последний момент из‑за рождения ребёнка. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно регламенту УЕФА, регистрация игроков закрывается в 23:59 за день до матча, поэтому Испания не может добавить в свой состав ни одного игрока на игру с командой Чехии. Матч 3‑го тура группового этапа Лиги наций УЕФА состоится сегодня, 3 октября.

Игра пройдёт на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. В качестве главного арбитра встречи выступит Василис Фотиас из Греции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн‑трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 3-й тур
03 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 1